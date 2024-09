Entlang der neu gestalteten Customer Experience erlebten die Besucher die Produktion hautnah und warfen einen einmaligen Blick hinter die Kulissen von Österreichs einziger Produktionsstätte für Badkeramik. Die geführte Werksbesichtigung wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Wiener Studio mischer'traxler entwickelt und veranschaulicht interaktiv den gesamten Prozess der Keramikherstellung.



Zukunftsweisende Innovationen und nachhaltige Produktion Christian Schäfer, Vorstand der Laufen Austria AG, zeigte sich erfreut über die positive Resonanz der Veranstaltung und betonte die Bedeutung des Unternehmensstandorts in Gmunden. „Unser Standort in Gmunden ist als Innovationszentrum von Laufen zentrales Element für unsere weltweite Distribution. Es erfüllt uns mit Stolz, Teil der europäischen Industriekultur zu sein und unsere Leidenschaft einem breiten Publikum näherzubringen “, so Schäfer. Zudem hob er die Innovationskraft der oberösterreichischen Fertigung auf internationaler Ebene hervor. Beachtenswert sei der Einsatz des weltweit ersten CO2-neutralen E-Tunnelofens für Sanitärkeramik, der einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Produktion leistet.