Engel hat sich freiwillig den SBTi-Standard auferlegt, um seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Viele Industrieunternehmen klagen derzeit über die hohen Anforderungen, die von der EU gestellt werden. Wie gehen Sie damit um?



Weger: Es wäre gelogen, zu sagen, dass wir nicht gefordert sind. Ich glaube, dass alle Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, das bestätigen können. Im Prinzip geht es ja nicht um die einzelnen Richtlinien, sondern es geht um ein wichtiges Themenfeld in seiner Gesamtheit. Das heißt, wir versuchen das nicht in einem Nachhaltigkeitsbericht zu machen, damit wir es machen, weil wir es machen müssen, sondern wir versuchen sehr stark, einen Mehrwert daraus zu generieren. Und das gelingt auch in fast allen Fällen, wenn man sich lange genug damit beschäftigt. Das müssen Leute machen, die dahinter stehen. Und dementsprechend ist das ein Kostenfaktor. Und was man natürlich versuchen muss, und das ist das, was wir in den Vordergrund stellen, ist, dass wir diese Mehrkosten durch einen Mehrwert wieder ausgleichen. Wir schaffen damit Geschäftsmodelle, die man auch entsprechend an den Kunden weitergeben kann. So kann er wieder nachhaltiger in der Kette arbeiten. Und ich glaube, wenn man so chancenorientiert arbeitet, dann rechtfertigt das auch den Aufwand. Wenn man das so nicht macht, dann kommt man in einen Strudel von Auflagen und Kosten, ohne entsprechenden Mehrwert. Und das wäre eine Belastung, die für österreichische Unternehmen nicht so einfach zu verkraften ist. Ich glaube, dass diese Wertschöpfungsorientierung ganz klar zukunftsorientiert ist. Da tun sich andere Unternehmen wahrscheinlich schwerer als wir.