Obwohl die MVO schon im Juni des vergangenen Jahres in Kraft trat, gilt sie für die Wirtschaftsakteure erst ab Januar 2027 - und dann ausschließlich. Die bisherige Maschinenrichtlinie wird zu diesem Zeitpunkt dann ungültig. Das New Legislative Framework (NLF) führt den Begriff der „Wirtschaftsakteure“ ein. Das sind Beteiligte, die mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Vertrieb eines Produkts verbunden sind. Während dieses Konzept in der vorherigen MaschRL ausgespart wurde, werden damit im Nachfolger die Verantwortlichkeiten je nach Rolle in der Lieferkette genau geregelt. Einige Akteure können deshalb erstmals von den Vorgaben betroffen sein, wenn sie beispielsweise eine gebrauchte Maschine verkaufen, und damit gemäß der MVO zu „Händlern“ werden. Verändert ein Betreiber seine Maschine so, dass sich das auf ihre Sicherheit auswirkt, wird er nach den neuen Vorgaben zum Hersteller und kann ebenso zum ersten Mal betroffen sein.