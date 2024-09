Druckbehälter für Wasserstoff oder andere Gase werden in verschiedene Typen eingeteilt. Aktuell gibt es 4 verschiedene Modelle. Typ I-Behälter sind reine Stahlflaschen, die gegenüber den Folgetypen vor allem in puncto Gewicht und Flexibilität das Nachsehen haben. Bereits bei Typ II-Behältern ist der innenliegende Stahltank außen mit Kohlefaser verstärkt. Der Typ III-Behälter weist eine noch höhere Menge an Kohlefaser auf und hat zudem einen innenliegenden Stahl- oder Aluminiumbehälter und ist zurzeit noch der Standard für die sogenannte „Mobilität“. Durch die größere Menge an verwendeten Kohlefasern ist der Behälter geeignet für höhere Drücke. Der Typ IV-Behälter ist aktuell der leichteste und belastbarste Behältertyp. Der Liner, der bei Typ III noch aus Aluminium oder Stahl besteht, ist bei Typ IV aus Kunststoff (z. B. aus Polyamid bzw. Polyethylen). Damit wird zusätzlich Gewicht eingespart. Ein weiterer Typ ist noch in der Entwicklungsphase. Er soll fast komplett aus Kohlefasern bestehen.