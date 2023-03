Gerald Bachler ist in seiner neuen Position für die Koordination des operativen Geschäfts des Konzerns in der Region CEE verantwortlich. Er wird am regionalen Hauptsitz in Wien tätig sein. In den vergangenen Jahren bekleidete er bei TÜV SÜD Österreich bereits mehrere Führungspositionen.

Vor gut 15 Jahren stieg er dort als Sachverständiger für Werkstoff- und Schweißtechnik und Auditor ein. Im Jahr 2013 übernahm Bachler er die Leitung des Geschäftsbereichs Anlagentechnik und im Jahr 2016 die Leitung der Division Industry Service. In Personalunion führte er seit 2022 zudem die Division Industry Service in der Region CEE. Er ist auch Vorsitzender des Komitees Schweißtechnik von Austrian Standards. Gerald Bachler hat sein Studium der Werkstoffwissenschaft an der Montanuniversität Leoben, Österreich, als Diplom-Ingenieur abgeschlossen.

Über das Ausscheiden seines Vorgängers Stefan Rentsch gab das Unternehmen keine näheren Infos bekannt.