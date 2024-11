Julia Reisenbichler

Österreichische Post AG

Julia Reisenbichler begeisterte mit ihrem inspirierenden Vortrag, der die Brücke zwischen Projektmanagement und Instandhaltung schlug. Mit ihrem umfassenden Erfahrungsschatz aus Bau-, Logistik- und Digitalisierungsprojekten stellte sie die provokante Frage, ob professionelles Projektmanagement auch in der Instandhaltung als „Wunderwaffe“ wirken kann. In ihrem Vortrag legte sie den Fokus auf die Schlüsselrolle von Leadership und professionellem Projektmanagement in komplexen Vorhaben. Sie zeigte, wie strukturierte Planung, klare Kommunikation und ein konsequenter Fokus auf Zielerreichung wesentliche Erfolgsfaktoren darstellen – auch in der Instandhaltung. Der Ansatz, Best Practices aus dem Projektmanagement in die Instandhaltungsprozesse zu integrieren, könne dazu beitragen, Effizienz, Transparenz und Qualität erheblich zu steigern.