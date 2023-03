Bildverarbeitungslösungen können Anwender:innen einen großen Nutzen bringen, müssen dafür aber auch in realen Umgebungen wie etwa der Landwirtschaft, der Überwachung, in industriellen und medizinischen Anwendungen zuverlässig funktionieren. Je nach Anwendung ergeben sich spezifische Herausforderungen, die z.B. die Variabilität der Bildverarbeitungsaufgabe sowie mögliche Störungen oder Betriebsbedingungen betreffen:



- Vielfältige Störungen (z. B. Vibrationen, Bewegung in der Szene, variable Beleuchtung, Schwankungen des Umgebungslichts im Hintergrund).



- Variationen der zu untersuchenden Objekte (hohe Inter-Klassen-Variabilität, z. B. bei Früchten), die zu unzureichenden Trainingsdaten für maschinelles Lernen führen können.



- Unbekannte Kamerapositionen (z. B. bei beweglichen Bildverarbeitungsplattformen).



Die EMVA lädt interessierte Personen ein einen Abstract für einen Vortrag oder ein Poster auf ihrem 6. European Machine Vision Forum einzureichen. Unter dem Motto "Research Meets Industry" treffen sich dort Forscher und Entwicklerinnen aus den Bereichen Machine Vision, Computer Vision, Machine Learning, angewandte Optik und Photonik, um ihre neuesten Ideen auszutauschen. Die Einreichung muss bis zum 2. Mai 2023 erfolgen. Alle Einreichungen werden von dem gemeinsamen wissenschaftlichen und industriellen Beirat des Forums offen geprüft.



Infos über das Forum 2023 finden Sie unter www.european-forum-emva.org.