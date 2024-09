Dieses Jahr sind in Stuttgart auch 24 Unternehmen aus Österreich vertreten, die wir besucht haben. "Von Deindustrialisierung ist bei uns nichts zu merken", sagt uns einer der Aussteller aus Oberösterreich. Die Auftragsbücher in der Metallverarbeitungsbreanche seien gut gefüllt. Dennoch herrscht Sorge mit Blick auf die deutsche Automobilindustrie. Die AMB ist jedenfalls ein Fixpunkt für die österreichischen Aussteller, was auch die zahlreichen Besucher aus Österreich unterstreichen.

Als Vertreter der Politik war Florian Stegmann, Staatsminister und Chef der Staatskanzlei, Staatsministerium Baden-Württemberg, bei der offiziellen Eröffnung vor Ort. Er betonte die Bedeutung der AMB sowie die Innovationskraft Baden-Württembergs: „Die Metallbearbeitungsindustrie ist eine der beschäftigungsstärksten und innovativsten Branchen Baden-Württembergs. Wie stark der Südwesten hier aufgestellt ist, zeigt sich auch darin, dass in diesem Jahr erneut jedes dritte ausstellende Unternehmen einen Sitz in Baden-Württemberg hat. Das macht die AMB einmal mehr zu einem Schaufenster für die Innovationskraft Baden-Württembergs. Ich freue mich daher sehr, bei der Eröffnung dabei zu sein.“