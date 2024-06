Alle zwei Jahre schlägt das Herz der Metallbearbeitung auf der Stuttgarter AMB, dem internationalen Branchentreffpunkt Baden-Württembergs. „Wir sind nicht nur, wie es in der Kampagne The Länd so schön heißt, das wahre Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir sind vor allem auch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in der Metallbe- und -verarbeitenden Industrie und damit The Länd of Metalwörking”, so Sebastian Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, anlässlich der Preview zur AMB 2024. Mit den hohen Anmeldezahlen zur diesjährigen internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung zeigt sich Schmid sehr zufrieden. „Mit über 1.200 Unternehmen aus 30 Ländern ist die AMB 2024 voll belegt, und die Zahl wird durch Nachmeldungen von Mitausstellern nochmals steigen.“ Die Besucher der AMB können sich also auf ein vielfältiges Ausstellerangebot freuen, in dem weltweit führende Hersteller von spanenden Werkzeugmaschinen und Präzisionswerkzeugen ebenso vertreten sein werden wie leistungsstarke Mittelständler und innovative Start-ups aus der Region.