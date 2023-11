Die zentralen Themen der All About Automation heißen in diesem Jahr Automatisierung, Robotik und Digitalisierung. Sieben Standorte sind es 2024, an denen sich regional ansässige Automatiserungsanwender:innen beraten lassen und sich Unterstützung für ihren Weg zur smarten Produktion holen können.

Neu in der Riege Messestandorte ist Straubing. Im zweijährigen Rhythmus, immer in den geraden Jahren, soll die Ausstellergemeinschaft hier künftig halt machen. Neben den bekannten Namen der Automatisierung sind es vor allem die in der jeweiligen Region ansässigen Integratoren und Engineering-Dienstleister, die das Gesicht der All About Automation prägen.

