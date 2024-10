Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hat ihren Umsatz heuer in den ersten neun Monaten trotz rückläufiger Verkaufszahlen leicht gesteigert. Die Verkaufserlöse legten um 3 Prozent auf 35,2 Milliarden Euro zu, obwohl MAN, Scania, Volkswagen Truck & Bus und die in International umbenannte US-Tochter Navistar um 2 Prozent weniger LKW und Busse verkauften, wie Traton am Montag in München mitteilte. Grund dafür seien weniger Rabatte und ein besserer Produktmix.



Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 11 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro, wie Traton bereits vor einer Woche gemeldet hatte, die operative Umsatzrendite lag bei 9,3 (8,6) Prozent.



Lesetipp: Autozulieferer Brose: Abbau von 950 Stellen in der Administration geplant