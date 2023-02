Bei den Wearables ist Brille nicht gleich Brille, der Tragekomfort ist oft individuell. Entscheidend sind nicht nur die Features der einzelnen Anbieter, sondern auch die Passform und die Materialauswahl, um bei längeren Anwendungen Kopfschmerzen zu vermeiden. Noch stärkere Gewichtsreduktion bei paradoxerweise gleichzeitiger Verbesserung der Rechenleistung sind die nächsten Entwicklungsschritte der smarten Brillen.

Die verstärkte Rechenleistung geht Hand in Hand mit dem Einsatz einer 5G Architektur. Denn gerade in der Produktionsumgebung bietet sich der Schritt zu 5G an. Die Brille, kombiniert mit Augmented Reality, lokalisiert dann die Arbeitsanwendung und nicht wie früher den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Als Beispiel nennt Robert Duchac, Business Unit Manager Wearables bei Barcotec, die automatische Einblendung der jeweils nächsten Arbeitsschritte, während der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in Bewegung ist. Auch die Implementierung einer zeitlichen Komponente ist eine Möglichkeit, d.h. der oder die Mitarbeiter:in bekommt eingeblendet, welche Arbeitsschritte z. B. in zehn Minuten zu verrichten wären.