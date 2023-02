Webinar : Neue Wearables, neue Möglichkeiten

Das Thema Wearables ist nicht neu und seit 2020 führt eigentlich auch kein Weg mehr an ihnen vorbei. Doch was sind die aktuellen Anwendungsfelder dieser Datenbrillen, was kann ich nun mit neuen und anderen Modellen noch besser und was kann ich damit Neues machen? Diese Fragen soll ein Webinar von Barcotec am 5. April beantworten.