Kooperation Henkel & usePAT

Die Zusammenarbeit zwischen Henkel und usePAT startete versuchsweise Ende 2019. Seit Jahresbeginn ist das Kontrollsystem nunmehr in den Produktionsablauf fix integriert. Mag. Georg Heinz, Co-Geschäftsführer usePAT: „Die Zusammenarbeit mit Branchenprimus Henkel hat von Anfang an gut funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, wenn zwei Unternehmen von so unterschiedlicher Größe kooperieren. Für mich ein Zeichen, dass Henkel stark an innovativen Lösungen interessiert ist. Wir betreuen inzwischen Kunden in Australien, den USA, Kanada und natürlich in Europa. Umso schöner ist es, wenn auch in unserer Heimatstadt Wien die Technologie wertgeschätzt wird und Anwendung findet.“

Über usePAT

Gegründet Anfang 2018 als Spin-Off der TU Wien, hat usePAT die Inkubatoren INiTS der Stadt Wien und i2c der TU Wien durchlaufen. Im jungen Hightech Unternehmen arbeitet ein Team von 20 Personen an der Kommerzialisierung der Universitätsausgründung. Mit der patentierten Ultraschalltechnologie können kleine Partikel in Flüssigkeiten kontrolliert werden. Einerseits werden so „in-line Proben“ hergestellt und diversen Sensoren präsentiert, die dann die Messungen durchführen. Eine aufwändige Probenentnahme entfällt. Andererseits werden mit den usePAT-Produkten Fenster von Sonden, die direkt in der Produktion messen, sauber gehalten, um durchgehend akkurate Messergebnisse sicherzustellen. Zu guter Letzt können Luftbläschen kontrolliert werden, um Messungen zu ermöglichen.