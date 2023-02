Die mk Technology Group ist Anbieter von Profil- und Fördertechnik. Auf Basis des eigenen Aluminium-Profilsystems bietet mk ein umfangreiches modulares Baukastensystem für die Fabrikautomation. Das Leistungsspektrum der Profiltechnik umfasst hierbei das Alu-Profilsystem selbst sowie Arbeitsplatzsysteme, Schutzeinrichtungen und individuelle Maschinengestelle und Podeste. In der Fördertechnik bietet mk ein Sortiment an standardisierten Förderbändern, ergänzt um Drehtische und Linearführungen für präzise Handlinganwendungen. Darüber hinaus steht mk seinen KundInnen im Bereich der Systemlösungen von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme kompletter Transfer- und Handlingsysteme zur Seite.

Neue Schutzeinhausung für Bandwalz-Anlage

Eine 18 m lange Bandwalz-Anlage für die Herstellung von kaltgewalzten Drähten soll mit einer Schutzeinhausung ausgestattet werden. Die Einhausung soll das Umfeld vor prozessbedingtem Ölnebel schützen und dementsprechend dicht ausgelegt sein. Darüber hinaus soll sie als eindeutiges Qualitäts- und Wiedererkennungsmerkmal aller Anlagen des Kunden dienen. Um Zugang zu den verschiedenen Bereichen der Anlage zu gewährleisten, muss die Einhausung aus mehreren, verschiebbaren Einzelelementen bestehen. Die Elemente sollen auf Rollen gelagert sein und per Hand verschoben werden können.



Der Kunde verwendet ein modulares Maschinenständer-System für seine Maschinen, um flexibel auf die Anforderungen seiner KundInnen und die Situation vor Ort reagieren zu können. Die schon mehrfach genutzten Maschineneinhausungen von mk müssen dementsprechend ebenfalls modular konzipiert sein.

mks Anwendung erfüllt alle Anforderungen

Als modulare Anwendung für diese Anforderung wurde eine mehrteilige Schutzhaube aus Aluprofilen der Serie 50 konstruiert. Diese besteht aus drei Abschnitten mit je drei ineinander verschiebbaren Haubenelementen von je ca. 2 m Länge. Die Übergänge der Elemente sind mit Bürstenleisten abgedichtet, um Unterdruck im Innern der Einhausung erzeugen zu können. Dieser ist nötig, um den prozessbedingten Ölnebel abzusaugen. Die Form- und Farbgestaltung der Einhausung ist nach den Wünschen des Kunden ausgelegt. Der Großteil der Feldrahmen wurde mit pulverbeschichtetem Stahlblech verschlossen. Die Feldrahmen auf Sichthöhe bekamen Flächenelementen aus transparentem Polycarbonat.



Für ein einfaches und sicheres Verfahren der einzelnen Haubenelemente werden diese an der Vorderseite unten mit Bundrollen geführt, sowie an der Rückseite oben mit Laufrollen in der entsprechenden Profilführung. Die außen liegenden Teilstücke der Schutzhauben sind jeweils mit Maschinengriffen versehen.

Vorteile

Hoher Wiedererkennungswert durch bewährte Form- und Farbgestaltung

Modulares Hauben-Konzept angepasst an modulares Maschinenständer-System

Individuelle Lösung mit Standardkomponenten

Schnelle Konstruktion und Lieferung

