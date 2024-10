Die Schaeffler-Gruppe mit Zentrale in Herzogenaurach zählt mit rund 84.000 Mitarbeitenden zu den weltweit größten Familienunternehmen. Der Konzern ist in drei Sparten aktiv: Bearings & Industrial Solutions, Vehicle Lifetime Solutions und Automotive Technologies. Seit 2018 befindet sich der Hauptsitz des Bereichs Automotive Technologies in Bühl, zu dem die Werke in Bußmatten, Sasbach und Kappelrodeck gehören. Ein wesentlicher Fokus dieser Sparte liegt auf der Transformation der Mobilität hin zu klimafreundlichen Antrieben. Um diesem Ziel näher zu kommen, gründete Schaeffler 2018 den Unternehmensbereich Elektromobilität, der Komponenten und Systemlösungen für alle Arten elektrischer Antriebe entwickelt – von E-Bikes bis hin zu Nutzfahrzeugen und Sportwagen. Dazu zählen Asynchronmaschinen, permanent-erregte Synchronmaschinen, Axialflussmotoren und magnetfreie E-Motoren, sogenannte fremd-erregte Synchronmaschinen. Aber auch mit Schlüsselkomponenten für die Brennstoffzelle leistet Schaeffler seinen Beitrag zur emissionsfreien Mobilität.

„Für das gesamte Spektrum entwickeln und bauen wir hier in Kappelrodeck die Werkzeuge“, berichtet Andreas Glaser, der als Industrial Engineer die Prozessentwicklung und die Beschaffung der erforderlichen Fertigungsmaschinen im Schaeffler-Werk verantwortet. Dort entstehen Stanz- und Umformwerkzeuge, Montage-, Kunststoffspritzguss- und Prototypenwerkzeuge sowie Vorrichtungen und Betriebsmittel für die eigene Produktion. Höchste Präzision ist für die Fertigungsprozesse unabdingbar: „Wir benötigen in unseren Fertigungshallen absolut stabile klimatische Bedingungen, um Schwankungen der Genauigkeit unserer Metallbearbeitungsmaschinen auszuschließen“, stellt Andreas Glaser klar. „Bisher führten knapp 70 kleine, direkt mit den Bearbeitungsanlagen gelieferte Kühlgeräte die Prozesswärme in die Hallenumgebung ab. Mit zunehmenden Anforderungen an die Präzision gerieten wir damit an eine Grenze, die Schwankungen wurden zu groß.“ Eine neue Lösung war erforderlich, um die Wärmelast nachhaltig abzuleiten und damit die Genauigkeit in der Produktion zu gewährleisten.