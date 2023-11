Naturkautschuk ist neben synthetischem Kautschuk, Kohlenstoff, Schwefel und Ölen ein wesentlicher Bestandteil von Autoreifen. Für die Herstellung des natürlichen Rohstoffen gingen in Südostasien in den vergangenen 30 Jahren jedoch mehr als 4 Millionen Hektar drauf. Ein Viertel davon wurde sogar als besonders wichtig für den Erhalt vieler Tier- und Pflanzenarten eingestuft. Die Studie, die kürzlich im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht wurde, brachte dem Naturgummi und damit der Reifenproduktion ein schlechtes Image ein. Am 29. Juni 2023 ist die European Deforestation Regulation in Kraft getreten, in die auch Naturkautschuk einbezogen worden ist.



