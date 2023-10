Naturgummi wird aus dem Milchsaft des Kautschukbaums gewonnen. Daraus fertigt man zum Beispiel mindestens eine Milliarde Reifen pro Jahr, schreiben die Forscher:innen in ihrem "Nature"-Studie. Sie untersuchten anhand von Satellitenbildern, wo überall in Indonesien, Thailand, dem Vietnam, China, Malaysia, Myanmar, Kambodscha und Laos natürliche Wälder Kautschukbaum-Plantagen weichen mussten - mit einem ökologisch beunruhigenden Ergebnis: Für die Herstellung von Kautschuk wurden in Südostasien in den vergangenen 30 Jahren mehr als 4 Millionen Hektar Wald gerodet. Das sei doppelt bis dreimal so viel, wie man bisher angenommen hat. Ein Viertel dieser Wälder wären besonders wichtig für den Erhalt vieler Tier- und Pflanzenarten.



Zu den Forscher:innen gehört auch Eleanor Warren-Thomas vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien. Das gerodete Gebiet entspricht laut Studie der Fläche von Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland zusammen. Mehr als eine Million Hektar der Kautschukplantagen liegen in ausgewiesenen "Schlüsselgebieten der biologischen Vielfalt". Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und Ökosysteme in Südostasien sind demnach beträchtlich, schrieben die Forscher:innen in der Fachpublikation: "Daher verdient Kautschuk in der Innenpolitik, im Rahmen von Handelsabkommen und in der kommenden Gesetzgebung mehr Aufmerksamkeit."



