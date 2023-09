Nina Schalk von der Montanuniversität Leoben schaut so genau wie möglich in die hauchdünnen Beschichtungen für Metallwerkzeuge: Wie ordnen sich die verschiedenen Elemente an, bilden sie große oder kleine Kristalle, wie reagieren sie auf Hitze oder Sauerstoff? Was bedeutet das für Härte, Bruchzähigkeit und Haltbarkeit? Diese Erkenntnisse der Grundlagenforschung sind für den Unternehmenspartner Ceratizit Austria Gesellschaft m.b.H. sehr wertvoll – sie sind Ausgangspunkt für die Verbesserung bestehender und die Entwicklung neuer Werkzeuge für die Metallbearbeitung. Nun wurde Schalk dafür mit dem CDG-Preis für Forschung und Innovation ausgezeichnet.



Martin Gerzabek, Präsident der Christian Doppler Forschungsgesellschaft, sagte zur Auszeichnung: „Die Forschung von Nina Schalk und ihr Partner Ceratizit ist nicht nur ungemein spannend, sie führt auch zu langlebigeren, ressourceneffizienteren Produkten, etwa für die Automobilindustrie, Turbinen für die Energiegewinnung oder Flugzeugtriebwerke“. Laut Christoph Czettl, R&D Manager Cutting Tools bei Ceratizit ist der Werkzeugbauer international das am stärksten wachsende Unternehmen im Umfeld der Zerspanung. Um das Ziel, zu den Top drei Unternehmen zu zählen, sei fundiertes Wissen notwendig, das zum Beispiel im Rahmen des CD-Labors erarbeitet wird. "Nur damit kann es möglich werden die Vorgänge am Zerspanwerkzeug besser zu verstehen, die Materialien weiter zu optimieren und die Technologie weiter voranzutreiben.“



