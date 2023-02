Modulare Bauweise

Der hi.flex micro ist dank seiner modularen, besonders leichten Bauweise flexibel einsetzbar. Er deckt mit nur einer Kopfabmessung in Verbindung mit Kerbzahnkörper, Wendeplattenhalter, verschiedenen Bohrstangen und intelligent konzipierten Adapterlösungen einen Durchmesserbereich von 0,5 bis 60 mm ab. Neu sind auch die Bohrstangenadapter zur Verwendung der UltraMini- und EcoCut-Bohrstangen von CERATIZIT. Umfangseitig sind am Spanndurchmesser des Adapters vier um 90°-versetzte Spannflächen aufgebracht. Somit lässt sich jede beliebige Bohrstange von des Werkzeugherstellers einsetzen, unabhängig davon, auf welcher Seite sich die Spannfläche an der Bohrstange befindet. Als besonderes Feature ist der Adapter auch für Bohrstangen mit interner Kühlmittelzufuhr geeignet, wodurch er auch für UltraMini- und EcoCut-Bohrstangen einsetzbar ist. Zudem bietet der Hersteller angepasste und für den einzelnen Anwendungsfall spezialisierte Bohrstangen als Semi-Standard.

Hohe Drehzahl und Wuchtgüte

Durch das günstige Massenverhältnis und den wuchtsymmetrischen Aufbau können Maximaldrehzahlen bis 30.000 U/min realisiert werden. Dazu tragen auch die radial angebrachten Auswuchtgewinde bei, welche präzises Feinwuchten in Arbeitsposition ermöglichen. „Für die Herstellung kleinster Passungen ist eine hohe Drehzahl und Wuchtgüte absolute Voraussetzung. Beides liefert unser hi.flex micro in vollem Maße“, beteuert Felix Auhorn.

(Lesen Sie auch: Metallbearbeitung: <br>Herausforderungen und Innovationen der Österreicher)