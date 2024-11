Ein besonderes Unternehmen war Volkswagen schon immer. Vom "System Volkswagen" - an dem er letztlich gescheitert ist - hat Ex-Konzernchef Herbert Diess gesprochen. Es sei geprägt von einem starken Betriebsrat und dem Land Niedersachsen als Großaktionär. Branchenkenner Frank Schwope, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover, sagt. "Das macht die Sache etwas komplizierter." Konflikte würden gern lautstark in der Öffentlichkeit ausgetragen, am Ende aber meist im Konsens gelöst - oft mit teuren Zugeständnissen. Diesen Konsens habe VW mit der Absage an die Beschäftigungssicherung nun aufgekündigt, sagt Betriebsratschefin Daniela Cavallo. "Das ist ein Tabubruch."

Zweitgrößter Anteilseigner nach der Holding der Familien Porsche und Piëch (53 Prozent) ist das Land Niedersachsen mit 20 Prozent der Stimmrechte. Bei wichtigen Entscheidungen hat Niedersachsen ein Vetorecht in der Gesellschafterversammlung, Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusministerin Julia Willie Hamburg sitzen im Aufsichtsrat. Das habe auch Vorteile für VW, meint Schwope: "Niedersachsen ist ein zuverlässiger Ankeraktionär, etwas, wonach sich viele andere Unternehmen sehnen." Das Land stehe aber oft im Zwiespalt: "Zum einen hat es als Anteilseigner natürlich Interesse an einer hohen Dividende. Andererseits hat es ein Interesse an möglichst vielen Arbeitsplätzen." In der aktuellen Diskussion hat sich Weil bereits mehrfach gegen Werksschließungen ausgesprochen.