Betriebsratschefin Daniela Cavallo äußerte sich gemeinsam mit der Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, und der IG-Metall-Vorsitzenden Christine Benner. Der Konzern hatte angekündigt, betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen bei der Kernmarke VW nicht länger auszuschließen. Die seit 30 Jahren geltende Job-Garantie wurde aufgekündigt. "Das ist ein historischer Tabubruch. Und den lassen wir uns nicht gefallen", so Cavallo. "Wir machen keine Werke dicht. Wir wollen eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung." Die Job-Garantie solle sogar weiter über das Jahr 2029 hinaus verlängert werden. Auch an der Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn in der aktuellen Tarifrunde halte sie fest.



Ansonsten zeigte sich Cavallo aber gesprächsbereit. "Volkswagen geht es schlecht." Hier gebe es keinen Dissens. Und das müsse man kurzfristig angehen. Die Belegschaft sei auch bereit, hier "weitere Schritte" zu gehen. "Wir sehen sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen können, um die Kosten zu senken, ohne gleich ganze Standorte infrage zu stellen." Nur zu sparen werde VW aber nicht zukunftsfest machen. "Wenn wir jetzt nicht auch über langfristige Konzepte sprechen, befeuern wir eine Abwärtsspirale."