Das Team, das phs-ultraform entwickelt hat, besteht aus Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Stahlindustrie. Jedes Teammitglied trägt sein spezielles Wissen und Können bei. Siegfried Kolnberger und Josef Faderl sind Absolventen der Johannes Kepler Universität in Linz und haben sich auf technische Physik spezialisiert. Thomas Kurz ist Materialwissenschaftler und Andreas Sommer ist ein erfahrener Ingenieur mit besonderen Kenntnissen in der Finite-Elemente-Simulationstechnologie. Zusammen arbeiten sie an der Weiterentwicklung der Produkte und Verfahren der voestalpine.

Faderl und sein Team gehören zu den drei Finalisten in der Kategorie „Industrie“ des diesjährigen Europäischen Erfinderpreises. Der Preis würdigt die Arbeit von Erfindern herausragender und kommerziell erfolgreicher Technologien, die sich große europäische Unternehmen patentieren ließen. Die Gewinner der Ausgabe 2023 werden am 4. Juli 2023 in Valencia (Spanien) im Rahmen einer feierlichen Zeremonie bekannt gegeben.

(Lesen Sie auch: Stahlerzeugung: Smelter von Primetals und RHI Magnesita soll CO2-Emissionen deutlich reduzieren)