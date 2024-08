Seit dem weitgehenden Verkauf des Heizungs- und Klimageschäfts an den US-Konzern Carrier verfolgt die verbliebene Viessmann-Gruppe unter anderem den Geschäftsbereich "Clean & Cold", in den KPS Global eingegliedert werden soll. Bereits im vergangenen Jahr hatte Viessmann mit BMIL Technologies ein US-Unternehmen aus dem Bereich übernommen. An Carrier ist die Viessmann mit einer Minderheit beteiligt.

Max Viessmann, CEO Viessmann: "KPS Global und Viessmann passen perfekt zusammen. KPS Global ist eine starke Ergänzung für unser Ökosystem und leistet einen direkten Beitrag zu unserer Vision, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Lebensqualität der wachsenden Weltbevölkerung zu verbessern. Unsere starke europäische Präsenz im Bereich Kühl- und Reinräume bietet uns die Chance, von dem Wissen und der Erfahrung des jeweils anderen zu profitieren. Wir freuen uns darauf, unsere nordamerikanische Kühl- und Reinraum-Plattform gemeinsam mit dem erfahrenen und bewährten Managementteam von KPS Global weiter auszubauen. Zusammen wollen wir in unseren Kernmärkten und darüber hinaus weiter wachsen und organisch wie anorganisch Werte schaffen – im Einklang mit unserem Leitbild, Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten.“

Der Hauptsitz von KPS befindet sich in Fort Worth in Texas. Die mehr als 850 Beschäftigten verteilen sich auf fünf Produktionsstätten. In den vergangenen Jahren sei der Einsatzbereich vom Lebensmitteleinzelhandel auf andere Branchen wie Pharma, Landwirtschaft oder Batterietrockenräume ausgedehnt worden.