Von Estra Europe werden europäische Automobilhersteller wie BMW und Stellantis mit Kühlmodulen für Motoren, Antriebsstränge und Klimaanlagen beliefert. Für Innerio - Hersteller von Wärmetauschern für Klimaanlagen, Batterie- und Elektromotorenkühlung sowie Ladeluftkühlung für Hybridfahrzeuge - sei die Übernahme "eine strategisch folgerichtige Erweiterung des Produktportfolios", wurde betont.

Lesetipp: KI als Schlüssel zu nachhaltiger Automobilproduktion

Estra Europe erwirtschaftet laut Aussendung einen Jahresumsatz von rund 160 Mio. Euro und beschäftigt am Engineering-Standort in Hautcharage (Luxemburg) und im Produktionswerk in Zabrze in Polen in Summe rund 1.150 Personen. Innerio übernimmt im Rahmen des Sharedeals die vertraglich vereinbarten Liefervereinbarungen über die bestehenden Serienproduktionen. Die Standorte in Luxemburg und Polen werden fortgeführt. Mittelfristig soll Estra Europe in die Innerio-Markenfamilie aufgenommen werden.