Es geht nicht mehr um Leuchten mit einem An-/Ausschalter sondern um komplette Notlicht- und Lichtmanagementsysteme mit einem verstärkten Softwareaspekt samt Datenerfassung, Licht-Tuning und -Dimmung. "Das ist extrem wichtig in der Erneuerung am Bau", verwies Felder auf kabellose Möglichkeiten. Hier hat Zumtobel auch eine Partnerfirma mit Siemens.



Neugeschäft erwartet sich Zumtobel auch dank einer EU-Verordnung, die Unternehmen ab einem gewissen Energieverbrauch Lichtmanagement-Systeme im Sinne des Energiesparens vorschreibt. Dafür könne man nämlich ab Herbst mit einem neuen Produkt sorgen, so der Manager. Nach dem "sozialverträglichen Abbau" von 170 Mitarbeitenden im Vorjahr, vor allem in Vorarlberg, werden im neuen Geschäftsjahr auch wieder 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen, hieß es auf Nachfrage. Hier geht es vor allem um Forschung & Entwicklung auch am Sitz in der Bezirksstadt Dornbirn. Für die Firma arbeiten gut 5.000 Menschen.

Als Dividende schlägt der Vorstand der Hauptversammlung 0,25 Euro je Aktie vor, sagte Felder. Das wären 44 Prozent vom Nettogewinn. Dieser hatte sich von 2022/23 auf 2023/24 von 60 auf knapp 25 Mio. Euro mehr als halbiert. Der Umsatz sank um 6,8 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro, währungsbereinigt lag das Minus bei 5,8 Prozent. So verzeichnete das Components Segment einen Umsatzrückgang von 18,5 Prozent auf 299,4 Mio. Euro, was auf eine weiterhin verhaltene Nachfrage aufgrund anhaltend hoher Lagerbestände bei den Kunden und einen starken Preiswettbewerb zurückzuführen sei. Das Lighting Segment verzeichnete dagegen nur einen leichten Umsatzrückgang von 1,5 Prozent auf 889,3 Mio. Euro.



Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) belief sich im Geschäftsjahr 2023/24 auf 57,3 Mio. Euro nach 84,3 Mio. Euro im Jahr davor. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 5,1 Prozent und lag damit in der Mitte der prognostizierten Spanne von 4 bis 6 Prozent.