Mit dem neuen Teileseparator von Trumpf sollen Kleinteile schnell und einfach aus den Restgittern der bearbeiteten Blechtafeln entfernt werden können. Das Werkzeug löst die Kleinteile, indem es die kleinen Brücken, sogenannte Joints, zwischen den Teilen und dem Restgitter trennt. Die manuelle Entfernung dieser Joints mit Werkzeugen wie Hämmer kann mühsam und gefährlich sein, da es eine hohe Verletzungsgefahr gibt und es viel Zeit in Anspruch nimmt. Der TruTool PS 100 trennt Nano- und Microjoint-Verbindungen in Materialdicken bis zu zwölf Millimeter, unabhängig von der Art des Materials.



Der Handgriff des pneumatisch betriebenen Teileseparators dämpft die entstehenden Vibrationen um 20 Prozent ab und ermöglicht es dem Bediener, das Werkzeug in verschiedenen Positionen am Maschinenkopf zu führen, um eine ergonomische Arbeitsposition zu gewährleisten. Der TruTool PS 100 wird mit unterschiedlich gummierten Hammerspitzen geliefert, um das Beschädigungsrisiko von Einzelteilen zu minimieren. Standardmäßig wird eine mittelharte Hammerspitze verwendet, die sich am besten für Baustahl und mittlere Blechdicken eignet. Eine optionale, weiche Hammerspitze eignet sich hingegen für einen schonenden Umgang mit Aluminium- und Buntmetallteilen, während eine harte Hammerspitze für erhöhte Schlagintensität bei dickeren Blechen und Materialien mit hoher Festigkeit verwendet wird.



Um den Anforderungen der meisten Anwender gerecht zu werden, wird der pneumatische Teileseparator mit zwei Anschlüssen ausgeliefert, die die weltweit am meisten verbreiteten Systeme ISO und ARO abdecken.