Diese Energiezentrale umfasst Wärmepumpen, eine Hackschnitzelheizung sowie den Ausbau der bereits vorhandenen Photovoltaik-Anlage mit 406 kWp. Im Zubau soll unter anderem eine Erweiterung der Maschinenrahmenfertigung sowie eine Blech– und Großteileverarbeitung entstehen, welche mit der modernsten und energieeffizientesten Laserhybrid-Schweißanlage ausgestattet sein wird. Zusätzlich ist ein weiteres Biegetechnologie Zentrum geplant. „Dieser Show Case in der Produktion hat nicht nur den perfekten Vorführeffekt für Kunden die uns besuchen, sondern auch den Vorteil, dass wir selbst unsere Blechteile herstellen, verarbeiten, testen und einsetzen können, ohne große Wege zurücklegen zu müssen, was auch wieder zu unserer Klimastrategie passt.“, erklärt Thomas Saiko, Werksleiter bei TRUMPF Maschinen Austria. Weiters wird eine Erweiterung der Großteilebearbeitung und Maschinenrahmenfertigung in den neuen Hallen Platz finden. Diese Kapazitätserweiterung ist dringend notwendig, um am Standort dem Wachstum gerecht zu werden. Die Fertigstellung der neuen Werkserweiterung ist für Herbst 2023 geplant.

