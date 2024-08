Manfred Kainz, 36 Jahre lang Geschäftsführer bei TCM International und damit auch erster Gesellschafter des ACStyria, ist der Meinung, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage auf europäische Fehlentwicklungen zurückgehe: "Wir haben es in Europa verabsäumt, uns auf die Zukunft einzustellen. Es wurde zwar erkannt, aber die Politik hat es nicht verstanden." Anstelle sich für die Zukunft aufzustellen, habe man in Europa begonnen das zu verbieten, was man könne. Während andere Nationen mit offenen System arbeiten würden, sei in Europa gestritten worden und dann kamen Krisen wie die Corona-Pandemie. China dagegen habe sich "fleißig weiterentwickelt", das spüre man nun in Europa. Vor allem Deutschland und Frankreich als Treiber der Autoindustrie würden schwächeln. Bei TCM spüre man das auch. Es laufe zwar bisher gut, "aber der deutsche Markt war ein Wachstumsmarkt". Nun würden die Abnehmer wegfallen.



Gerald Lackner, CEO bei AVL DiTEST, sieht die Lage ebenfalls ambivalent: "Nicht nur die steirische, sondern die weltweite Automobilindustrie befindet sich derzeit mitten im größten Technologiewandel ihrer Geschichte. Das bringt den Effekt mit, dass manche Bereiche so boomen, dass man kaum die notwendigen Fachkräfte bekommt, in anderen zeigt die Kurve leider etwas nach unten. Allgemein würde ich sagen, dass man wegen des Wandels eine spürbare Vorsicht bei großen Investitionen merkt." AVL DiTEST hat 2023 einen Rekordumsatz verbucht und sieht sich dank vieler Investitionen in Forschung und Entwicklung gut aufgestellt.