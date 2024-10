Der Pressemeldung zufolge investierte Spax in insgesamt 48 Sensoren. Der Großteil der SL900020 und SL920020 komme an den Anlagen in der Presserei, die einen hohen Druckluftbedarf haben, zum Einsatz.

Laut IPF gab es bereits erste positive Ergebnisse zu verzeichnen: so wurde zum Beispiel anhand der erfassten Messdaten schnell deutlich, dass trotz Standby-Betrieb einzelner Maschinen, etwa an Wochenenden oder in Nachtschichten, ein vergleichsweise hoher Druckluftverbrauch entstand.

„Als Konsequenz hieraus haben wir ein Mutteruhr-Schichtmodell eingeführt. Die Mitarbeiter teilen mir in diesem Zusammenhang nun die Produktionszeiten in der Fertigung für eine Woche mit, sodass ich in betriebsfreien Zeiten die komplette Druckluftversorgung der betreffenden Anlagen von der Hauptleitung trennen kann.“