Obwohl nur der Gesamtverbrauch gemessen wird, kann Vielhaber die Daten gut interpretieren, denn es gibt nur wenige große Verbraucher. Steigt früh der Energieverbrauch um einen bestimmten Wert an, kann er leicht erkennen, ob die Kühlung oder der Ofen eingeschaltet wurde. Kleere bestätigt: „Die Geräte erfassen den Verbrauch im Viertelstundentakt. Die Software ist nicht zu komplex und macht es einfach, die verschiedenen Filialen zu vergleichen. Sie hat uns Vieles gezeigt, was wir noch nicht wussten.“ Gemeint sind dabei alltägliche Routinen. So war es für das Personal völlig selbstverständlich, mit Dienstbeginn um 05:30 Uhr alle Geräte einzuschalten: Kaffeemaschine, Ofen, Spülmaschine, Klimaanlage (Bild 4). Ein verständliches Vorgehen, der Laden sollte laufen. Hinsichtlich Energieeffizienz aber keine gute Idee. Wenn die ersten Kunden um 07:00 Uhr kommen, reicht es, wenn die Kaffeemaschine um 06:45 Uhr eingeschaltet wird und die Spülmaschine erst um 08:00 Uhr. Die Fakten hatte Vielhaber bald auf dem Tisch. Nun musste er die Maßnahmen noch durchsetzen oder noch viel besser: Die Belegschaft mit ins Boot holen.

„Auf so etwas wie die Türschleieranlage muss man erstmal kommen. Das kann ich den Verkäuferinnen nicht vorwerfen. Sie wollten einfach nichts kaputt machen.“ Der Chef kann sich gut in seine Angestellten hineinversetzen. Die Frage war nun, wie er gut 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen konnte. Nicht alle arbeiten in Vollzeit. Es gibt viele Schülerinnen, Teilzeitkräfte und Aushilfen. Natürlich ist auch die Fluktuation entsprechend. Vielhaber fand eine verblüffend simple Lösung: „Ich habe an die größeren Verbraucher kleine Zettel gehängt, wann die angeschaltet werden sollten, etwa die Kaffeemaschine eine Viertelstunde vor Öffnung, Spülmaschine eine halbe Stunde nach Öffnung usw. Das hat schon viel gebracht. Außerdem macht meine Tochter jede Woche ein kleines Video für die Verkäuferinnen und Verkäufer mit einer Botschaft, beispielsweise wenn es ein neues Produkt gibt oder wenn es auf Weihnachten zugeht. Ab und zu erinnert sie auch ans Energiesparen: an die Ein- und Ausschaltzeiten denken, Spülmaschinen vollmachen, etc. Das kommt gut an.“