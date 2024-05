Daniel Herbst befasste sich mit einem besonders sperrigen Thema: Normen und Standards in der Elektrotechnik. Der Universitäts-Projektassistent ist an der Technischen Universität Graz, am Institut für Elektrische Anlagen und Netze tätig. Er ist in vielen verschiedenen Funktionen aktiver österreichischer Normungsexperte, etwa im IEC Young Professional 2022 und im OVE Standardization Next Leadership Programm. Warum Normung auch für die Energiewende wichtig ist, erläuterte er gleich zu Beginn: Die ersten elektrischen Anlagen, etwa Generatoren in einer Fabrik, waren separate Einheiten. Heute herrscht eine völlige Vernetzung vor: Energie, Transport, Produktion und Datenverarbeitung sind untrennbar verbunden und sind dank vieler Herausforderungen und auch Innovationen ständig im Wandel.

CEN/CENELEC: „Wenn alle die gleiche Sprache sprechen, beschleunigt das Innovationen. Wer Standards setzt, setzt Trends. Wissentranfers laufen dadurch in alle Richtungen. Standards und gemäß diesen zertifizierten Produkten, schaffen Vertrauen.“ Austrian Standards: „... ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen bringen ein, was der Markt braucht. Durch diese Vernetzung werden innovative Ideen schnell akzeptiert und auf breiter Basis adaptiert. Mit der Normung findet Innovation ihre Markttauglichkeit.“

Die Außenansicht – der Blick der Betroffenen – auf das Thema unterscheidet sich stark je nach Zielgruppe. Junge Techniker und Technikerinnen finden Normung eher uninteressant und verstaubt. KMU sind ebenfalls skeptisch. Sie sehen vor allem Kosten, weniger Vorteile. Ganz anders ist jedoch die Ansicht großer Unternehmen. Sie haben ein strategisches Interesse daran, Normen mitzuentwickeln. Für sie ist das ein Hebel zur Produktpositionierung, der zudem frühzeitig einen Einblick in aktuelle Entwicklungen und einen Zugang zu Expertennetzwerken bietet. Einfacher gesagt, so erklärt Herbst, weiß man früher, was der Wettbewerb macht, und kann die eigenen Produkte besser positionieren. Für ihn ist die Mitarbeit an Normen eine große Chance für den Wirtschafts- und Wissensstandort Österreich.