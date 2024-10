Es ist April, als der Lastwagen vom STUDER-Werk im schweizerischen Biel die rund tausend Kilometer lange Reise nach Norden antritt. Sein Ziel: Das polnische Produktionswerk von WHITE in Wroclaw, dem weltweit führenden Hersteller für Orbitalmotoren und Lenkungslösungen. An Bord befindet sich eine wertvolle Fracht – die S110, eine moderne und hochpräzise Innenrundschleifmaschine. "Es ist immer ein toller Moment, wenn eine neue Maschine geliefert wird", sagt Paweł Soćko, Senior Process Engineer bei WHITE nach der Ankunft in Wroclaw.

Lesetipp: Mazak investiert in kürzere Lieferzeiten für europäische Maschinen

"Wir haben uns für die S110 entschieden, weil sie exakt unsere hohen Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Qualität in der Produktion erfüllt. Dank der Kooperation mit STUDER können wir unsere Komponenten mit höchster Präzision und vergleichsweise geringen Kosten schleifen – damit trägt STUDER zu unserem Erfolg bei", begründet er. In dem modernen Werk mit rund 600 Mitarbeitenden sind mit der neuen S110 nun mehrere STUDER-Maschinen und zudem noch weitere Maschinen der Schwesterfirmen aus der UNITED GRINDING Group im Einsatz. Diese ermöglichen unter anderem die Herstellung von innovativen elektrohydraulischen Hochleistungs-Lösungen, zum Beispiel für Lenkungssysteme von Land- und Baumaschinen. WHITE hat in diesem Bereich über 50 Jahre Erfahrung und gehört heute zur international aufgestellten Interpump Group.