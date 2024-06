Barbara Potisk, CFO der Heinzel Group, blickt zuversichtlich in die Zukunft des Unternehmens: "Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Tietoevry war ein wesentlicher Faktor für den Erfolg dieses Projekts. Das Engagement und Know-how haben einen plangemäßen Systemstart mit dem Hochfahren unserer neu umgebauten Papiermaschine (PM 6) ermöglicht. Wir sind nun auch am Standort Steyrermühl für eine reibungslose Abwicklung der Kundenorders und den nachhaltigen Weg in Richtung Energiewende in der Papierproduktion gerüstet.“

Die erfolgreiche Einführung des optimierten IT/OT-Setups in Steyrermühl schafft zudem eine ideale Grundlage für das zukünftige Wachstum der Heinzel Group. Die harmonisierte Systemlandschaft ermöglicht eine agile Anpassung an sich ändernde Geschäftsanforderungen und ebnet den Weg für eine effiziente Skalierbarkeit. Robert Kaup erklärt: "Die geschaffene IT-Infrastruktur ist nicht nur auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnitten, sondern auch darauf ausgelegt, das Unternehmen auf seinem Weg des kontinuierlichen Wachstums optimal zu unterstützen.“



Auch Christina Wilfinger, Geschäftsführerin SAP Österreich, beglückwünscht die Partner zum Projekterfolg: "Ein ausgezeichnetes Beispiel für einen wertvollen Beitrag zur Energiewende sowie zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch umfassende IT-Expertise und Kundenorientierung.“