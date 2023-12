Heizel-Geschäftsführer Sebastian Heinzel formulierte das ambitionierte Ziel bei einer Pressekonferenz am Mittwoch: "Wir beabsichtigen, unsere fossilen CO2-Emissionen bis 2030 um über 40 Prozent zu reduzieren." Die Maßnahmen sollen die beiden Werke zu einem Zentrum für nachhaltige Verpackungspapiere, erneuerbare Energie und Holzverarbeitung machen. Schon heute setzt Heinzel in Steyrermühl auf die Verwertung von Rinde, Holz- und Sägeresten sowie Papier- und Faserresten in einem Wertstoffkraftwerk zur Wärmeenergiegewinnung. Trotz bestehender erneuerbarer Energiequellen wie Wasserkraft, Biogas und Photovoltaik sind laut Thomas Welt, Geschäftsführer der Laakirchen Papier AG, "weitere, klare Schritte notwendig", um eine nachhaltige, energieeffiziente Papierproduktion zu gewährleisten.



Die Umbaumaßnahmen mit dem Titel "Energie- und Papierzukunft Laakirchen/Steyrermühl" sehen vor, die Papiermaschinen in beiden Werken auf die Produktion nachhaltiger Verpackungspapiere umzustellen. Dies geschieht vor dem Hintergrund eines globalen Rückgangs der Nachfrage nach grafischen Papieren wie Zeitungen und Magazinen, während die Nachfrage nach Verpackungspapieren kontinuierlich steigt. Ein zweites Wertstoffkraftwerk in Steyrermühl wird die nachhaltige, thermische Energiegewinnung ausbauen und das Angebot an regionaler Fernwärme erhöhen. Das Projekt "Wärmeverbund Dampfleitung" sieht vor, den Standort Laakirchen Papier an die Energieerzeuger in Steyrermühl anzubinden und mit nachhaltiger Wärmeenergie zu versorgen. Das Sägewerk in Steyrermühl wird ebenfalls stufenweise weiterentwickelt.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!