Am Siemens Mobility Standort Wien wurden die Bionischen Wagenkästen in Zusammenarbeit mit der TU Wien entwickelt. Mit modernster Optimierungssoftware haben die Forscher Markus Seitzberger, Andreas Ruthmeier und Robert Nedelik analysiert, wie Material im Wagenkasten durch subtraktive Fertigung eingespart werden kann. Das Ergebnis der Analysen ist eine bionische Struktur, die an die Blattstruktur eines Baums erinnert.

Mit dieser innovativen Konstruktion kann das Rohbaugewicht eines Wagenkastens um 20 Prozent reduziert werden. Ein U-Bahn-Waggon wird dadurch im Schnitt um eine Tonne leichter. Dies macht den U-Bahn-Verkehr energieeffizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher. Die Technologie wird bereits in der neuen Londoner Piccadilly Line angewendet. Die Züge werden aktuell bereits gefertigt und befinden sich in der Zulassungsphase. Der Start des Fahrgastbetriebs in London wird für 2025 erwartet.