Die Eröffnung erfolgt in einer Zeit, in der der Rechenzentren-Markt mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate in Höhe von 10,9 Prozent zwischen 2023 und 2030 weiterhin rasant wächst. Allein in der APAC-Region sollen bis 2025 rund 75 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investiert werden. Damit würde APAC die USA überholen und die Region mit den höchsten Rechenzentren-Investitionen weltweit werden.

Remco Sloothaak, Data Centers IEC Business Line Head bei Siemens Smart Infrastructure, sagt dazu: „Die heutige Eröffnung unseres mit Spannung erwarteten Kompetenzzentrums unterstreicht die Bedeutung des Rechenzentren-Markts für Siemens, sowohl auf globaler Ebene als auch speziell im APAC-Raum. Mit dieser neuen Einrichtung verfügen wir ab sofort über ein Netzwerk von technischen Experten, die an drei Standorten weltweit rund um die Uhr optimalen Kundensupport bieten können.“ Das Expertenteam in Chennai konzentriert sich auf die Entwicklung modularer und skalierbarer Lösungen für die Energieverteilung und -automation. Dadurch lässt sich die Installations- und Inbetriebnahmezeit um bis zu 60 Prozent reduzieren.