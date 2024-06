4,5-Milliarden-Euro-Projekt : Megaprojekt in Berlin: Siemensstadt Square soll bis 2035 stehen

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Auf einer Fläche von 76 Hektar wurde der Grundstein für dieses Stadterneuerungsprojekt gelegt, das eine Investition von 4,5 Milliarden Euro darstellt. In Zusammenarbeit mit einer Reihe von Projektpartnern trägt Siemens dazu bei, den über 100 Jahre alten Industriestandort in Berlin-Spandau in ein integratives Stadtquartier zu verwandeln, das Produktion, Forschung, Lernen und Wohnen an einem Ort vereint.