Zur Erreichung der angestrebten Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen wird Siemens ein umfassendes Programm an Lösungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die skalierbar sind und an den weltweiten Produktionsstandorten von Heineken repliziert werden können. Basierend auf den Betriebsdaten und dem digitalen Zwilling des jeweiligen Standorts wird Siemens ein System zur Elektrifizierung der Wärme- und Kälteerzeugung entwerfen, konstruieren und implementieren. Dieses System basiert auf Wärmepumpen, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden und so die Abhängigkeit von fossil erzeugtem Dampf reduzieren. Das System wird von Siemens Cooling Plant Optimization Algorithmen überwacht, gesteuert und optimiert. Diese Algorithmen analysieren die Daten der Anlage im Hinblick auf die Senkung der Energiekosten und die Sicherstellung eines effizienten Betriebs.

Dolf van den Brink, CEO und Vorstandsvorsitzender von Heineken: „Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unseres Ziels, Netto-Null in Scope 1 und 2 zu erreichen. Uns ist klar, dass viele kühne und ambitionierte Schritte erforderlich sind, um unseren Betrieb global zu dekarbonisieren. Mit Partnern wie Siemens können wir technisches Know-how und Branchenwissen einbringen, um schnell und in großem Umfang Innovationen zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, diesen Weg mit Partnern fortzusetzen, die der Entwicklung und Lokalisierung von Lösungen der nächsten Generation verpflichtet sind und uns bei der Erreichung unserer Netto-Null-Ziele unterstützen.“

„Wir sind stolz darauf, Partner für die ambitionierte Net Zero Roadmap von Heineken zu sein, mit der bis 2040 Netto-Null erreicht werden soll“, so Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von Smart Infrastructure. „Die Kooperation mit Heineken demonstriert einen durch und durch modernen Ansatz zur datengestützten Dekarbonisierung. Durch die gemeinsame Arbeit an einem durchgängigen Programm sind wir in der Lage, Hardware, Software und Analytik zu kombinieren, um langfristige Ergebnisse zu prognostizieren und zu liefern, die heute für jede Branche entscheidend sind.“