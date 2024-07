Das in Fort Worth, Texas ansässige Unternehmen Service Waste hat durch die Investition in einen neuen stationären Zerkleinerer, den UNTHA XR3000C, seine Deponiekosten halbiert, den Durchsatz verdreifacht und die Bedienereffizienz um 50 % gesteigert. Vor fast zehn Jahren setzte das texanische Unternehmen den ersten UNTHA-Schredder der XR-Modellreihe in den USA in Betrieb. Seitdem hat die Maschine durchschnittlich 480 Tonnen Gewerbe-, Industrie- und Palettenabfälle pro Woche verarbeitet und diese in alternative Brennstoffe (EBS) für die Zementindustrie umgewandelt.

Lesetipp: Einblicke in die modernste Kunststoff-Sortieranlage Europas

Im Jahr 2024 entschied sich Service Waste, aufgrund steigender Kundennachfrage seine Zerkleinerungskapazitäten zu erweitern. Ein neuer, größerer 24-Tonnen-XR-Zerkleinerer wurde daher auf eine fast 9.000 Kilometer lange Reise vom UNTHA-Produktionsstandort und Hauptsitz in Österreich geschickt. Nach einer einwöchigen Installations- und Testphase ist die elektrisch betriebene Maschine nun voll einsatzbereit. Betreut wird Service Waste dabei von den Zerkleinerungsexperten der UNTHA shredding technology America, Inc.