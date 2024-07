Mit einem Trommelsieb wird das Material nach Größe vorsortiert, bevor Folien mit dem Windsichter - einer Art Gebläse - abgesaugt bzw. die Abfälle mit Hilfe von 38 Nahinfrarot-Sensorgeräten in unterschiedliche Kunststoffarten und Farben weiter getrennt werden. Metall wird durch Magnete herausgefiltert. 57 Sortieraggregate durchläuft der Kunststoffmüll. Die Verpackungen werden aufbereitet und zu Rezyklat weiterverarbeitet. Dieses kann dann für die Herstellung neuer Verpackungen oder anderer Produkte eingesetzt werden, etwa für Shampoo-Flaschen, Kanister, Folien oder Bauteile für die Automobil- und Elektroindustrie.



20 Tonnen pro Stunde schafft die Anlage, die Jahreskapazität von TriPlast liegt damit bei 100.000 Tonnen Kunststoff- und Metallverpackungen, was laut Geschäftsführer Kurt Bernegger die Hälfte der österreichischen Sortierkapazität für Leichtverpackungen abdecke. 24 verschiedene Abfallfraktionen kann TriPlast erkennen, analysieren und sortenrein trennen und so als Rohstoff zurückgewinnen. Ab kommenden Jahr wird mit 60 Mitarbeitenden ein Umsatz von 15 bis 20 Millionen Euro erwartet. Der Standort am Ennshafen erlaubt eine trimodale Anbindung - Lieferungen und Abtransporte sind via Lkw, Schiene und Schiff möglich.