Das Werk Sant Boi mit angeschlossenem Logistikzentrum gilt jetzt als größter europäischer Standort für die Entwicklung, Produktion und Integration des EcoStruxure Modular Data Center Produktportfolios von Schneider Electric. Durch zusätzliche 5.000 m² reine Produktionsfläche können die Kundenanforderungen nach schnell verfügbaren, planbaren und resilienten Rechenzentrumslösungen für High-Performance-Computing erfüllt werden.

Analysten von PWC Global erwarten, dass AI- und weitere Hochleistungsanwendungen im Jahr 2030 bis zu 15,7 Billionen US-Dollar zur weltweiten Wirtschaftsleistung beitragen. Omdia rechnet im Jahr 2027 mit einer Gesamtsumme von 8,6 Milliarden US-Dollar für alle weltweit verkauften vorgefertigten, modularen Rechenzentren.

Lesetipp: AustroCel Hallein modernisiert den Standort

„Vorgefertigte modulare Rechenzentren sind eine der effizientesten und nachhaltigsten Möglichkeiten, um Hochleistungs-Rechenzentrumskapazitäten schnell und in großem Umfang zu entwickeln und bereitzustellen. Das sorgt für weniger Abfall, erlaubt eine optimierte Produktion und reduziert das eingebettete CO2“, sagt Marc Garner, SVP, Secure Power & Data Center Business, Schneider Electric Europe. „Durch den Ausbau unserer End-to-End-Produktionskapazitäten in Barcelona stärken wir unsere Supply-Chain-Kapazitäten in einer Zeit beispiellosen Wachstums und stellen sicher, dass Kunden in Europa Zugang zu schnellen, planbaren und qualitativ hochwertigen Rechenzentrumslösungen haben, die in nur 24 Wochen entwickelt und in Betrieb genommen werden können.“