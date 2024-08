3,8 Mrd. Euro Forderungen : Sanierungsplan für Fisker in Graz steht

Für die Fisker GmbH, die nach Passiva den bisher größten Konkurs der Steiermark verzeichnet, wurde am Donnerstag am Landesgericht Graz im Einvernehmen mit den Kreditschutzverbänden ein Sanierungsplan angenommen, wonach die bisherigen Forderungen in Höhe von rund 3,8 Milliarden Euro mit einer Quote von 20 Prozent befriedigt werden.