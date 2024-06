Fisker hatte das Scheitern der Gespräche mit einem nicht genannten Autohersteller bereits im Februar bekannt gegeben. Reuters hatte von Insidern erfahren, dass der japanische Autobauer Nissan mit Fisker in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Finanzspritze stand.

Das von dem dänischen Autodesigner Henrik Fisker gegründete Unternehmen mit Sitz in Los Angeles kämpft seit geraumer Zeit damit, dass sich der Absatz seiner Fahrzeuge schwieriger gestaltet als ursprünglich geplant. Hinzu kommt, dass sich die Nachfrage nach Elektroautos insgesamt abkühlt und der Zugang zu Kapital in Zeiten höherer Zinsen schwieriger wird.

Anfang Mai war in Graz bereits über die Österreich-Tochter von Fisker ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Die Liquidität des Unternehmens und der Fisker-Gruppe wurde laut Schulderangaben durch Fisker US zentral finanziert. Die Produktion der Fahrzeuge war von Magna aber gestoppt worden. Ursprünglich plante Fisker, von Magna in Graz 40.000 Autos pro Jahr produzieren zu lassen.