Gründer und Präsident der SAN Group, Erich Erber, begrüßte die rund 80 geladenen Gäste, darunter führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Biotechnologie aus dem In- und Ausland. „Nach wie vor lautet meine Formel: Passion, People, Profit, in genau dieser Reihenfolge! Dieser Grundsatz ist wegweisend für unsere Vision, eine global agierende Firmengruppe mit unserer ‚Passion for Innovation‘ aufzubauen. Heute ist ein Meilenstein gesetzt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.“

Laut CEO Kai Lie Stacher zeichnet sich der SAN Biotech Park nicht nur durch seine Ressourcen und Fähigkeiten, sondern auch durch seine einzigartigen Designmerkmale aus: „Die kreisförmige Architektur unseres Gebäudes steht für unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft. Diese Form ermöglicht eine optimale Nutzung von natürlichem Licht und Energieeffizienz, was unseren Ansatz für grüne Energie unterstreicht. Damit setzen wir unsere Vision um, durch wissenschaftlich fundierte Lösungen eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen."