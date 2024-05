Die EMCO-Gruppe fertigt an fünf Standorten in Österreich, Italien und Deutschland Dreh- und Fräsmaschinen für Industrie und Ausbildung. Das Werk Hallein steuert als Firmensitz mehr als die Hälfte des Gruppenumsatzes bei und beheimatet wichtige Zentralbereiche wie Forschung & Entwicklung oder den strategischen Einkauf. Der hohen Attraktivität des Standortes Salzburg für Mitarbeiter und Fachkräfte stehen die zuletzt stark gestiegenen Personalkosten entgegen, die im internationalen Umfeld nicht über höhere Preise weitergegeben werden konnten. EMCO hat sich daher ein ambitioniertes Effizienz- und Innovationsprogramm auferlegt, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig abzusichern. Darüber hinaus sollen Synergien in der Gruppe stärker ausgebaut werden.

"Wir haben viele Mitarbeiter im Unternehmen, die bereits seit 20 oder 30 Jahren im Unternehmen tätig sind. Sie bilden mit ihrer Erfahrung und ihrem Innovationsgeist das Rückgrat einer starken EMCO-Gruppe“, so Nolte. So bilden die Themen Digitalisierung und Roboter-Automation wichtige Schwerpunkte im neuen Showroom. Die von EMCO entwickelte digitale Oberfläche, der Prozessassistent EMCONNECT, wird kontinuierlich weiter ausgebaut und ist bei vielen Maschinentypen bereits im Standard integriert. EMCONNECT bietet digitale Services wie Maschinendatenauswertungen oder einen Wartungsmanager, der kontinuierlich weiterentwickelt und durch vorbeugende Elemente ergänzt wird. Zahlreiche dieser Services werden zukünftig durch Elemente der künstlichen Intelligenz unterstützt, an denen ein Projekt-Team aktiv arbeitet.