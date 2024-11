Ruf baut am neuen Standort ergänzend zu Vertrieb und Service eine Montagelinie auf. Weitere Mitarbeiter werden für den Probelauf und die Endabnahme der Brikettiersysteme verantwortlich sein. Mittelfristig ist in den neuen Hallen zudem geplant, die Montagelinie mit einer Bauteilproduktion zu erweitern. Roland Ruf dazu: „Das wird Zug um Zug passieren, in einer Geschwindigkeit, dass wir stets die gleiche Qualität erreichen wie bei den Anlagen aus Deutschland.“

Um die wirtschaftliche Zukunft seines Unternehmens macht sich der Ingenieur mit zusätzlichem MBA-Abschluss weder in den USA noch in Deutschland Sorgen. Denn mit seinen Brikettieranlagen trägt er dazu bei, Ressourcen zu sparen und Nachhaltigkeit zu stärken. Außerdem amortisieren sich die RUF Maschinen erfahrungsgemäß meist in ein bis zwei Jahren, so dass sich die Investitionen der Kunden schnell bezahlt machen.

Vor diesem Hintergrund rechnet Roland Ruf damit, dass die neue US-Niederlassung schon in wenigen Jahren ihren Umsatz mehr als verdoppeln wird – bei deutlich höherer Wertschöpfungstiefe. Dies ist auch eine gute Nachricht für das Stammwerk in Zaisertshofen, denn hier ist die Auslastung ebenfalls sehr hoch, und die Nachfrage steigt. Darüber hinaus weiß der Geschäftsführer, dass die steigende, internationale Wettbewerbsfähigkeit dem gesamten Unternehmen noch mehr Stabilität bringt und Arbeitsplätze an allen Standorten sichert.