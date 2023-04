Die seit Jahren bestehende erfolgreiche Kooperation zeigt sich auch an dem zunehmenden Einsatz additiver Fertigungsverfahren bei Reform. Mittlerweile verfügt das Unternehmen nicht nur über zwei 3D-Drucker namens 3DGENCE F340 und einen namens 3DGENCE ONE, sondern greift in Zeiten hoher Auslastung zusätzlich auf das regionale 3D-Druck- und Dienstleistungsangebot bei Prirevo zurück, das durch kurze Wege charakterisiert ist.



„Der Einsatz additiver Fertigungsverfahren ermöglicht uns die Erstellung hervorragender Prototypen, die uns sowohl Zeit als auch Kosten sparen. Mit Prirevo haben wir einen ausgezeichneten und zuverlässigen Partner für die Umsetzung unserer hohen Ansprüche gefunden“, so Dominik Haas, Design Engineer bei Reform. Damit profitiert Reform von Prirevos strengen Fokus auf Qualität, Anwendernutzen und Vorortservice. Ein Konzept, auf das sich eine Vielzahl weiterer Kunden verlässt. Allein im Jahr 2021 hat Prirevo mehr als 8.000 Bauteile gefertigt.