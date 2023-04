Die Entscheidung in Zeiss Originals zu investieren hat die Stecher Gruppe nie bereut, betont Qualitätssicherungsleiter Carsten Einhart: „Wir können beim Kalibrieren und bei der Nutzung keinen Unterschied zu unseren Neugeräten ausmachen, daher können wir uns deren Einsatz auch in Zukunft ohne Einschränkung vorstellen.“



Von den insgesamt zehn Zeiss DuraMax Maschinen, die für die serienbegleitende Prüfung eingesetzt werden, sind mehr als die Hälfte Gebrauchtgeräte aus dem Zeiss Originals Programm. Dabei handelt es sich um gebrauchte Messgeräte, die nach einem standardisierten Prozess wiederaufbereitet werden: Experten überprüfen jedes Gerät und tauschen alle Bauteile, die funktionale oder optische Mängel aufweisen und den strengen Standards nicht entsprechen, mit Originalteilen aus. Dazu gehören zum Beispiel Antriebsmotoren, Maßstäbe und Verschleißteile. Neben der Hardware wird auch die Software upgedatet, so dass zum Beispiel die Steuerung oder Sensoren dem aktuellen Herstellerstandard entsprechen. Am Ende des Prozesses wird das Messsystem nach Neugerätevorgaben getestet. Nach der Durchführung dieser Tests wird das System zertifiziert und mit 12 Monaten Herstellergewährleistung und einer Ersatzteilverfügbarkeit von bis zu zehn Jahren, abhängig vom Maschinentyp, angeboten.



Bei der Stecher Gruppe fiel die Entscheidung für die Gebrauchtsysteme von Zeiss vor allem aus Zeitgründen: „Wir befinden uns auf einem massiven Wachstumskurs, unser Auftragsbuch ist jetzt, am Anfang des Jahres, schon bis Jahresende voll. Daher benötigten wir schnell weitere Messgeräte“, erklärt Simon Stecher, stellvertretender operativer Geschäftsführer von Stecher Automation. Für Carsten Einhart waren die Gebrauchtsysteme die optimale Wahl: „Ich könnte ihnen auf Anhieb nicht sagen, welche Geräte bei uns Gebraucht- oder Neugeräte sind, ich glaube, das sagt schon alles. Alle Messgeräte in unserem Haus erfüllen bei den jährlichen Überprüfungen vom Service ihre Genauigkeitsanforderungen, egal ob Neugerät oder Zeiss Originals.“