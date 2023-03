In der ersten Ausbaustufe werden die Proben manuell entnommen und mit entsprechender Messtechnik, die auf Wunsch mitgeliefert werden kann, analysiert. Nach Eingabe der ermittelten Daten berechnet der in der Software hinterlegte Algorithmus, ob alle Werte im Soll- bzw. Toleranzbereich liegen. Ist dies nicht der Fall, werden auf dem Dashboard entsprechende, direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen angezeigt. Sie erklären dem Mitarbeitenden genau die Zusammenhänge und welche Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden können, um den oder die abweichenden Parameter wieder in den vorgegebenen Bereich zu bringen und damit die Prozessstabilität zu gewährleisten. Da alle Parameter gespeichert werden, ist es jederzeit möglich, auf die Daten in Form einer Tabelle und eines Verlaufsdiagramms zuzugreifen. Letzteres ermöglicht es, ungeplante Betriebsunterbrechungen aufgrund eines notwendigen Wechsels der Prozessflüssigkeit zu vermeiden und einen erneuten Anlauf zu einem optimal in den Betriebsablauf integrierbaren Zeitpunkt zu planen.

Die lückenlose Erfassung der Betriebsdaten ist weiterhin sehr hilfreich als Nachweis der Prozessqualität und -stabilität bei Qualitätsaudits und zu Dokumentationszwecken. Darüber hinaus stehen Handlungsempfehlungen zur Verfügung, wenn verschiedene qualitätsmindernde Ereignisse im Gleitschleifprozess auftreten. Dazu zählen Schaumbildung im Prozess, Korrosion an den Werkstücken sowie eine unzureichende Bauteilsauberkeit, die beispielsweise Folgeprozesse beeinträchtigt. „Früher hat man gemessen und war bei Abweichungen auf sich allein gestellt. Auch bei Prozessproblemen musste man selbst nach Lösungen suchen oder telefonisch Unterstützung anfordern, heute bekommt man diese automatisch. Das ist besonders hilfreich für Kollegen, die sich mit der Gleitschleiftechnik und der Prozesswasseraufbereitung nicht so gut auskennen“, erklärt Manuel Salomon.